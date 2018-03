Governo: Giorgetti, proposte da noi e M5S oppure voto con agibilità Berlusconi

Roma, 8 mar. (AdnKronos) – “Il centrodestra ha vinto le elezioni, ha preso molti più voti dei Cinquestelle. Ci rendiamo conto che la situazione è bloccata per motivi di numeri, noi faremo la nostra proposta, la faranno i Cinquestelle, vedremo quella che avrà le gambe per camminare, se nessuno l’avrà si tonerà a votare cercando un chiarimento”. Lo dice il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, ai microfoni di Radio anch’io.

“Magari Berlusconi -aggiunge l’esponente del Carroccio- per le nuove elezioni avrà avuto un’agibilità politica e deciderà di impegnarsi anche più direttamente nella competizione. In questa fase Berlusconi è stato leale e corretto, rispettando gli accordi che erano stati presi”.

Su un’eventuale intesa di governo tra Lega e M5S, “non escludo niente -spiega Giorgetti- perché in politica è stupido dire queste cose, però mi sembra irrealistica nel momento in cui siamo di fronte a due leader alternativi”. Per quanto riguarda invece un governo di scopo con l’obiettivo di approvare legge elettorale e di stabilità, “per fare la legge elettorale può avere un senso, per fare la manovra no, perché -spiega l’esponente del Carroccio- la visione rispetto a questioni fondamentali come l’Europa e le tasse lo rendono un po’ complicato”.