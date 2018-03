Golf – Woods prova autorevole al Valspar Championship: Tiger si piazza in ottava posizione

Buona prestazione di Tiger Woods al Valspar Championship: il golfista si piazza in ottava posizione

Tiger Woods, autore di una prova piuttosto convincente, è all’ottavo posto con 70 (-1) colpi nel Valspar Championship (PGA Tour) sul percorso del Copperhead Course (par 71) all’Innisbrook Resort di Palm Harbor in Florida. In vetta a sorpresa il canadese Corey Conners con 67 (-4) tallonato da Kelly Kraft, Nick Watney e dal coreano Whee Kim (68, -3). Seguono Keegan Bradley, Jimmy Walker e lo scozzese Russell Knox (69, -2) e tra i 19 concorrenti che affiancano Woods si trovano lo spagnolo Sergio Garcia, gli inglesi Justin Rose e Paul Casey e l’australiano Adam Scott. Giornata difficile per il nordirlandese Rory McIlroy e per lo svedese Henrik Stenson, 87.i con 74 (+3), e per Jordan Spieth, numero quattro mondiale, 122° con 76 (+5). Su un tracciato con parecchi dislivelli, battuto dal vento e in una giornata fredda, Tiger Woods ha ottenuto la miglior posizione dopo un giro nella stagione e il suo gioco continua a crescere e a convincere, anche se non manca qualche errore, che recupera abilmente con la classe e con i birdie. Brivido alla buca 16, quando ha sbagliato il drive e la palla è finita vicino a un albero. Nell’eseguire il tiro ha subito un contraccolpo sul braccio sinistro. Tiger Woods ha analizzato la prestazione:

“in quel momento non mi sentivo proprio a mio agio. Sto mettendo a posto il mio gioco pezzo su pezzo. E’ stata una buona prova, perché mi è riuscito tutto quello che avevo intenzione di fare”

Con quel colpo a rischio ha salvato un par che sembrava problematico e alla buca successiva (par 3) ha sfiorato la “hole in one” con la palla che è passata a pochi centimetri dal bersaglio, fermandosi poco avanti per il birdie. Ha colto sette fairway su tredici e la metà dei green segnando complessivamente cinque birdie e quattro bogey. Corey Conners, 27enne di Listowel, debuttante nel tour, ha preso il comando con cinque birdie e un bogey. Il montepremi è di 6.500.000 dollari. Diretta su Sky – Il Valspar Championship viene teletrasmesso in diretta da Sky. Seconda giornata: venerdì 9 marzo, dalle ore 21 alle ore 24 (Sky Sport 3 HD).