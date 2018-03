Golf: Tiger Woods sarà la stella del Valspar Championship e dell’Arnold Palmer Invitational

Tiger Woods parteciperà al Valspar Championship, torneo in programma dall’8 all’11 marzo e all’Arnold Palmer Invitational che si terrà dal 15 al 18 marzo

Tiger Woods, ben determinato a presentarsi nelle migliori condizioni possibili al Masters (5-8 aprile), primo major stagionale, scenderà in campo in due tornei consecutivi partecipando questa settimana al Valspar Championship (8-11 marzo) e nella successiva all’Arnold Palmer Invitational (15-18 marzo, Orlando), dove sarà presente anche Francesco Molinari. Il Valspar Championship si svolgerà all’Innisbrook Resort di Palm Harbor in Florida con un ottimo field che annovera Jordan Spieth, numero quattro mondiale, l’inglese Justin Rose, numero cinque, Matt Kuchar, Patrick Reed, Zach Johnson. lo spagnolo Sergio Garcia, i nordirlandesi Rory McIlroy, alla ricerca del passo perduto, e Graeme McDowell, l’australiano Adam Scott, lo svedese Henrik Stenson, l’inglese Paul Casey e i sudafricani Louis Oosthuizen e Charl Schwartzel. Difende il titolo il canadese Adam Hadwin, che attraversa un buon momento. Tiger Woods ha offerto una confortante prestazione nell’Honda Classic (12°) dove ha anche segnato il miglior score personale (69 colpi) nel dieci giri effettuati dall’inizio dell’anno. Ha dichiarato di non avere problemi fisici, di essere in continua crescita e di seguire attentamente il programma che sta accompagnando il suo ritorno. Nel contempo sta suscitando nuovamente entusiasmo non solo tra i suoi fans. Il montepremi è di 6.500.000 dollari. Diretta su Sky – Il Valspar Championship viene teletrasmesso in diretta da Sky. Prima giornata: giovedì 8 marzo, dalle ore 21 alle ore 24 (Sky Sport 2 HD).