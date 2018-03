Golf – Indian Open: Edoardo Molinari e Matteo Manassero restano in gara, Sharma al 2° posto

Eurotour: Edoardo Molinari e Matteo Manassero restano in gara nell’Indian Open. L’indiano Shubhankar Sharma attacca e sale al 2° posto in un torneo vinto solo dai giocatori di casa

Edoardo Molinari, 25° con 143 (71 72, -1) colpi, e Matteo Manassero, 45° con 146 (67 79, +2), sono rimasti in gara nell’Hero Indian Open, evento dell’European Tour, allestito in collaborazione con l’Asian Tour, che si sta svolgendo sul percorso del DLF G&CC, a Nuova Delhi in India. Anche il secondo giro è stato sospeso, ma è già deciso il destino di Renato Paratore (77 74) e di Nino Bertasio (75 76), 87.i con 151 (+7), che non supereranno il taglio. In una graduatoria che non subirà cambiamenti significativi è rimasto al comando con 133 (65 68, -11) l’argentino Emiliano Grillo, ma in un torneo vinto nelle precedenti tre edizioni solo da giocatori di casa, protagonista della giornata è stato l’indiano Shubhankar Sharma, leader della money list e appena invitato al Masters (5-8 aprile, Augusta), risalito dal 55° al secondo posto con 137 (-7) dopo un 64 (-8), e ben deciso a prolungare la striscia. Terzi con 138 (-6) lo spagnolo Pablo Larrazabal e l’inglese Andrew Johnston. Emiliano Grillo, 25enne di Resistencia senza titoli nell’European Tour, ma con uno nel PGA Tour, ha mantenuto la vetta con cinque birdie e un bogey per il 68 (-4). Edoardo Molinari ha viaggiato in par con quattro birdie, due bogey e un doppio bogey (72). Matteo Manassero, terzo dopo la conclusione del primo giro in mattinata, è sceso di 43 posizioni con un 79 (+7) dovuto a quattro birdie, tre bogey, due doppi bogey e un “8” alla buca 10 (par 4). Renato Paratore ha reso due colpi al par con quattro birdie, altrettanti bogey e un doppio bogey e Nino Bertasio ha tenuto per 13 buche (cinque birdie, due bogey e un doppio bogey), poi un “10” alla 14ª (par 4) lo ha messo fuori gioco. Inutile il birdie a chiudere (76, +4). Il montepremi è di 1.750.000 dollari (circa 1.413.000 euro).