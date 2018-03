Golf – Hero Indian Open: Matteo Manassero al secondo posto, conduce Grillo

Eurotour: Matteo Manassero secondo nell’Hero Indian Open. Conduce l’argentino Emiliano Grillo. Buona prova di E. Molinari (26°), in ritardo Bertasio e Paratore

Matteo Manassero è al secondo posto con 67 (-5) colpi nell’Hero Indian Open, torneo dell’European Tour, allestito in collaborazione con l’Asian Tour, che si sta svolgendo sul percorso del DLF G&CC, a Nuova Delhi in India. Il giro è stato sospeso per oscurità, ma lo hanno concluso anche gli altri italiani in campo: Edoardo Molinari, 26° con 71 (-1), Nino Bertasio, 86° con 75 (+3), e Renato Paratore, 109° con 77 (+5). Nella classifica provvisoria è al vertice l’argentino Emiliano Grillo con 65 (-7) e Manassero è affiancato dallo spagnolo Pablo Larrazabal e dallo statunitense Paul Peterson, ma hanno lo stesso “meno 5” anche il francese Adrien Saddier, fermato alla buca 17, e il sudafricano Keith Horne, stoppato alla 16, che possono ottenere una posizione migliore. Nella gara vinta nelle prime tre edizioni da atleti indiani sono un po’ in ritardo i giocatori di casa più attesi: Anirban Lahiri (a segno nel 2015), 37° con 72 (par), il leader della money list Shubhankar Sharma, 57° con 73 (+1), che ha appena ricevuto un invito per il prossimo Masters (5-8 aprile, Augusta), primo major dell’anno, e S.S.P. Chawrasia, che si è imposto nel 2016 e 2017, 73° con 74 (+2).

Emiliano Grillo, 25enne di Resistencia senza titoli nell’European Tour, ma con uno nel PGA Tour, ha segnato otto birdie e un bogey. Matteo Manassero, lo scorso anno terzo, miglior risultato della stagione, e Pablo Larrazabal sono andati di pari passo con nove birdie, due bogey e un doppio bogey, evento piuttosto insolito quando il cammino è così articolato.

Da rilevare la disavventura dello spagnolo, che si è svegliato appena 38 minuti prima della partenza ed è comunque riuscito a siglare un ottimo score, pur arrivando trafelato sul tee all’ultimo momento e senza aver fatto riscaldamento. Per Edoardo Molinari cinque birdie e quattro bogey, per Nino Bertasio due birdie, un bogey e due doppi bogey e per Renato Paratore tre birdie, sei bogey e un doppio bogey. Il montepremi è di 1.750.000 dollari (circa 1.413.000 euro).