Golf – European Golf Team Championship: ufficializzato il formati di qualificazione: uomini e donne in gara insieme

Uomini e donne in gara insieme nell’European Golf Team Championship

L’European Tour e il Ladies European Tour hanno ufficializzato il format di qualificazione per l’European Golf Team Championship, inedita e innovativa competizione che vedrà gareggiare insieme uomini e donne dall’8 al 12 agosto 2018 sul percorso del Gleneagles’ PGA Centenary, in Scozia, dove si disputò la Ryder Cup 2014. Il torneo di golf rientra nell’European Championship Glasgow 2018, manifestazione multisportiva che include: sport acquatici, ciclismo, ginnastica, canottaggio e triathlon. Formula di gara – Ci saranno tre diverse tornei di golf: matchplay maschile, matchplay femminile e un campionato misto a squadre foursome su 18 buche. Nelle due competizioni matchplay saranno in azione sedici coppie di giocatori per il maschile e sedici coppie di giocatrici per il femminile. Nel Mixed Team Championship si sfideranno squadre miste composte da due uomini e da due donne. I due team vincitori dei rispettivi matchplay riceveranno 200.000 euro per squadra, mentre la formazione che si aggiudicherà il campionato misto otterrà 30.000 euro.

Criteri di qualifica – Gareggeranno sessantaquattro giocatori divisi equamente fra uomini e donne, con ogni Paese che potrà essere rappresentato fino ad un massimo di tre squadre. I giocatori inglesi, scozzesi, gallesi e nord irlandesi scenderanno in campo sotto la bandiera della Gran Bretagna, che verrà considerata per l’occasione un’unica nazione. Sia per la competizione maschile che per quella femminile saranno presi in considerazione i rispettivi ranking mondiali nel periodo dal 10 luglio 2017 al 9 luglio 2018.