Volley – Girl League 2018: definite le squadre finaliste, oggi la sfida per il titolo

Definite le finaliste della Girl League 2018: Pomì-Saugella è la sfida che vale il titolo, in diretta streaming sabato alle 13.30 su LVF TV, Facebook e Youtube. Per il terzo posto sarà Il Bisonte-Legnano. Grande successo per la tavola rotonda con Luciano Pedullà

Pomì VBC Union Bremas Jesolo e Vero Volley Saugella Monza saranno le due protagoniste della finalissima della Girl League 2018, manifestazione organizzata da Lega Pallavolo Serie A Femminile, in collaborazione con il Consorzio Vero Volley, riservata alle squadre Under 16 delle formazioni di Serie A Femminile. Domani, sabato 31 marzo, alle ore 13.30, le due formazioni, forti rispettivamente del primo e secondo posto ottenuto nella graduatoria generale al termine delle gare del girone eliminatorio, si affronteranno sul centrale della Candy Arena di Monza, sede dell’evento, per conquistare il trofeo. La Pomì ha terminato le prime due giornate di gara imbattuta con soli due set persi, di cui uno contro Firenze e uno contro Monza, che ha vinto invece cinque partite su sei, perdendo solo con la capolista e superando proprio Firenze nel match decisivo per ottenere la finale. Finale che si annuncia estremamente interessante e che a partire dalle 13.15 sarà trasmessa in diretta streaming, in alta definizione, sulle pagine Facebook e Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile, nonché su LVF TV per tutti gli abbonati alla web-tv ufficiale di Lega.

A sfidarsi per il terzo e quarto posto, alle ore 10.30, saranno invece la Volley Art Toscana Il Bisonte e la G.S. Focol Legnano, con le toscane che hanno chiuso terze in graduatoria con 13 punti e le lombarde quarte con 8. A seguire con 6 e 5 punti si sono classificate la Fenera Chieri ’76 e la VTA Pieralisi Filottrano, mentre settima si è piazzata la Trentino Rosa Progetto Padeia. Queste ultime tre formazioni si sfideranno in un girone all’italiana, che partirà alle ore 9.00, per stilare le ultime tre posizioni della classifica finale. Al termine della seconda giornata di gare, nella sala stampa dell’impianto monzese, è andata inoltre in scena una Tavola Rotonda dal titolo: “Lo sviluppo per l’alto livello nella specificità dei ruoli in campo”, che ha visto protagonista Luciano Pedulla, allenatore del Saugella Team Monza, prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley. Grande partecipazione e coinvolgimento al dibattito, con gli allenatori delle formazioni che hanno preso luogo alla manifestazione e molti tecnici arrivati da fuori a rendere più interessante l’iniziativa. Sul sito ufficiale della manifestazione, girlleague.legavolleyfemminile.it, il calendario, i risultati e la classifica della Girl League 2018 e tutte le informazioni sulle squadre partecipanti (roster, storia, le dichiarazioni di allenatore e capitana). Collegandosi al sito durante le partite, sarà possibile seguire ‘live’ l’aggiornamento del punteggio di ogni gara. I social media della Lega Pallavolo Serie A Femminile seguiranno la manifestazione passo dopo passo: su Facebook, Twitter, Instagram e news, immagini e curiosità dalla Candy Arena.