Ginnastica artistica – Caduta horror all’American Cup! L’infortunio di Mao Yi è impressionante [VIDEO]

Incredibile infortunio di Mao Yi durante la Coppa America di ginnastica artistica: la caduta è shock

Davvero impressionante quanto accaduto qualche giorno fa durante la prima tappa delle Coppa America di ginnastica artistica a Chicago. La 18enne ginnasta Mao Yi è stata protagonista di una terribile caduta durante il suo esercizio di volteggio. Ad essere fatale per la cinese è stato l’atterraggio sul materassino. Bruttissimo infortunio al ginocchio sinistro per la giovanissima che, però, secondo i medici potrà tornare ben presto ad allenarsi. I dottori infatti hanno spiegato che dopo un breve periodo con le stampelle, in 4-6 settimane la cinese riprenderà gli allenamenti.