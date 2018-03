Ginnastica – Coppa dei campioni: i migliori campioni italiani a Torino

S.G. Victoria Torino, Coppa dei campioni: la sfida dei migliori ginnasti italiani

Sabato 10 e domenica 11 marzo, la S.G. Victoria organizza al PalaGinnastica di via Pacchiotti 71 a Torino la “Coppa dei Campioni”, la prima prova della competizione individuale maschile riservata ai migliori ginnasti d’Italia, convocati dal DTN Cocciaro. Un appuntamento importante che si inserisce in un fitto calendario delle competizioni nazionali e internazionali della Federazione Ginnastica d’Italia che culminerà con i Campionati Mondiali di Ginnastica Artistica nel mese di ottobre, a Montreal. La Coppa dei Campioni prenderà il via alle ore 14,00 di sabato, con il concorso All Around junior, mentre dalle 15,30 sarà la volta del concorso All Around senior, dove vedremo salire in pedana i grandi campioni di questa disciplina. Nella giornata di domenica, appuntamento alle ore 15,30 con le finali per attrezzo di entrambe le categorie, per poi terminare la kermesse sportiva alle ore 17, con la cerimonia di premiazione. Un appuntamento dal grande prestigio, una competizione maschile che ospiterà i migliori ginnasti italiani, direttamente dalla nazionale italiana di ginnastica artistica, tra cui ricordiamo: Ludovico Edalli (C.S. Aeronautica), atleta che ha preso parte ai Giochi Olimpici di Rio 2016, Lorenzo Galli (Eur), Luca Garza (La Costanza A. Massucchi), Paolo Miguel Negro, Roberto Marzocchi (Forti e Liberi), Davide Sborchia (Sampietrina) e Giovanni Zillio (Corpo Libero GT), Nicola Bartolini (Ginnastica Salerno), Paolo Principi (C.S. Aeronautica), Marco Lodadio, Andrea Cingolani (C.S. Aeronautica). Tra i migliori atleti italiani non poteva ovviamente mancare Lorenzo Pisano che, in occasione di questa competizione, tornerà a vestire la divisa della S.G. Victoria Torino, presentandosi come uno dei favoriti al volteggio e al corpo libero, discipline che continua a preparare al PalaGinnastica di Torino, seguito da Armando Barchi e da tutto il team di tecnici della squadra maschile. Insieme a Lorenzo, per il club di casa, gareggerà anche Marco Barchi nella categoria junior. Appuntamento, dunque, per sabato 10 marzo al PalaGinnastica di Torino, per sostenere i beniamini di casa e tutti i grandi campioni della ginnastica artistica. I biglietti saranno acquistabili direttamente al palazzetto il giorno dell’evento, al prezzo di 5 euro.

ESORDIO DI CAMPIONATO PER LA S.G. VICTORIA

La S.G. Victoria si lascia alle spalle un weekend di competizioni, in occasione della 1^ tappa dei Campionati Italiani di serie A e serie B. Buona prova per le ginnaste torinesi guidate dal DT Patrizia Signor, che, nonostante alcune difficoltà dettate dalla giovane età di alcune di loro, hanno dimostrato di poter essere altamente competitive e di poter ambire alla salvezza nella massima serie del campionato. Infatti, delle sei ragazze che sono scese in pedana ad Arezzo, solo Carola Macchia e Martina Natale appartengono alla categoria senior, mentre Alice Porcu, Dinah Pisoni, Silvia Barchi e Alice Sereno appartengono ancora alla categoria junior. Non pienamente soddisfatti, invece, i ginnasti della squadra maschile militante in serie B, che nella 1^ prova di Campionato chiudono al quinto posto: la compagine torinese, formata da Marco Barchi, Lorenzo Monti, Marco Levantesi, Alec Gallo, Andrea Aprile e i giovanissimi Cristiano Raffa e Antonio Rizzica, ha certamente grandi potenzialità per conquistare il podio nelle tappe future. Il Campionato Italiano proseguirà a Milano, il 4 e 5 maggio, per poi concludersi con uno spettacolare evento al PalaVela di Torino, l’8 e il 9 giugno. La tappa conclusiva sarà infatti affidata alla rinomata organizzazione della S.G.Victoria Torino che, da anni, organizza eventi di grande prestigio per la Federazione Ginnastica d’Italia. I biglietti per la tappa conclusiva di Torino sono acquistabili sul sito ufficiale della manifestazione www.victoriaseriea.it o direttamente al PalaGinnastica di via Pacchiotti 71 a Torino.