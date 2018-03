Gianluca Vacchi si tatua il suo volto sulla schiena, Mr Enjoy il ‘solito’ egocentrico [VIDEO]

Il nuovo tatuaggio di Gianluca Vacchi è folle, il deejay si fa tatuare sulla schiena il suo volto: ecco il video del tatuatore all’opera

Gianluca Vacchi nella sua casa di Miami Beach si fa tatuare la schiena. Non un tatuaggio qualsiasi per l’imprenditore e deejay italiano, bensì il suo volto che incita al silenzio. Un messaggio per qualcuno in particolare o solo per quelli che lo criticano per la sua ostentata ricchezza? Questo non ci è dato saperlo, ma certo è che il disegno che Gianluca Vacchi ha deciso di farsi tatuare sulla schiena può essere interpretato come l’ennesimo segno della megalomania e dell’ego smisurato che contraddistingue il suo personaggio. Già pieno di tattoo Mr Enjoy ha deciso di farsi imprimere sulla pelle l’ennesima opera d’arte, clicca sul link più giù per vedere il video.