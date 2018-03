Gattuso pronto a tutto per il suo Milan: “sento la pressione! Riconferma? Ecco cosa dico”

Gennaro Gattuso si appresta ad affrontare l’Arsenal in uno scontro che si prospetta essere scoppiettante tra due squadre abituate a palcoscenici di questo calibro

“La mia conferma per l’anno prossimo? Lo spero ma le firme sui contratti le mette Fassone e le scelte le fa Mirabelli. Il mio dovere è continuare a lavorare per far migliorare questa squadra e vincere più partite possibili”. Gennaro Gattuso ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara contro l’Arsenal. Il tecnico del Milan sa bene di doversi giocare sul campo la riconferma sulla panchina rossonera e la gara contro i londinesi potrebbe essere un bivio importante in tal senso. “Per me è un grandissimo orgoglio lavorare nella squadra dove ho militato tanti anni e dove ho vinto tantissimo. La pressione si sente ma sono orgoglioso di poter rappresentare il Milan. Ho la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi che hanno grandissimo rispetto e lavorano con voglia e veemenza. E’ facile allenarli perchè qualsiasi cosa proponi, ce la mettono tutta, stanno sul pezzo, non mollano di una virgola e se siamo qua è perchè se lo sono cercati da solo. Io e il mio staff abbiamo proposto qualcosa di nuovo ma loro sono stati bravi ad ascoltarci e seguirci, il merito e’ loro”. Dunque un Gattuso soddisfatto del suo inizio in rossonero e la società sembra esserlo altrettanto. Adesso però il Milan deve proseguire nella strada intrapresa, Gattuso è solo ai piedi della salita che lo attende in questo rush finale in campionato e nelle coppe.