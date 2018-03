Funerali Astori – “Davide vive con noi”: cori da stadio all’uscita del feretro per il capitano della Fiorentina [VIDEO]

Scene da brividi all’uscita del feretro di Davide Astori dalla Basilica di Santa Croce a Firenze alla fine dei funerali del capitano della Fioretina

Sono terminati i funerali di Davide Astori. Amici, parenti e tifosi hanno dato l’ultimo saluto al capitano della Fiorentina, trovato morto domenica mattina nella sua camera d’albergo a causa. In tantissimi davanti alla Basilica di Santa Croce a Firenze, per dire addio al 31enne calciatore italiano: sciarpe, bandiere, maglie e striscioni in onore di Davide Astori. Momenti pieni di dolore, sofferenza ed emozione: difficile, se non impossibile trattenere le lacrime, soprattutto ascoltando le parole di Badelj (qui il commovente discorso) e di Marco Astori (qui l’emozionante pensiero), fratello di Davide. A far emozionare e commuovere sono stati anche i cori da stadio che hanno salutato Davide durante l’uscita del feretro dalla chiesa. “Un capitano, c’è solo un capitano!”, “Davide vive con noi” e tantissimi altri i cori da stadio urlati col dolore nel cuore da tutti i tifosi viola. Scene da brividi.

Funerali #Astori, l’impressionante VIDEO della piazza all’uscita della bara. I tifosi cantano l’inno e intonano cori per Davide pic.twitter.com/hXoK14Nx7u — calciomercato.com (@cmdotcom) 8 marzo 2018

وسط الأعلام والشماريخ الأرجوانية.. جثمان كابيتانو فيورنتينا دافيدي أستوري يغادر البازيلكا بنهاية الطقوس الجنائزية 💔#Astori #DA13 pic.twitter.com/xuYULZEg9g — فيورنتينا بالعربي (@Fiorentinaaraby) 8 marzo 2018