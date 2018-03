Funerali Astori – Il pensiero commosso del fratello di Davide: “farò come lui, ecco cosa gli ripetevo”

Questa mattina presso la Basilica di Santa Croce sono andati in scena i funerali di Davide Astori. Il calciatore della Fiorentina è deceduto nella giornata di domenica per una bradiaritmia mentre alloggiava con la sua squadra in hotel in attesa della partita contro l’Udinese alla Dacia Arena. Una morte che ha colpito profondamente la famiglia del giocatore viola, che ha voluto esprimere tramite il fratello un grandissimo grazie nei confronti della gente rimasta vicino a Davide: