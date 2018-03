Funerali Astori, il discorso da brividi di Badelj: “Vittoria deve sapere che Uomo eri”

Milan Badelj ha parlato durante i funerali di Davide Astori a nome della Fiorentina, il vuoto che il capitano ha lasciato tra i compagni è stato enorme: commozione e brividi

Questa mattina presso la Basilica di Santa Croce sono andati in scena i funerali di Davide Astori. Il calciatore della Fiorentina è deceduto nella giornata di domenica per una bradiaritmia (leggi qui) mentre alloggiava con la sua squadra in hotel in attesa della partita contro l’Udinese alla Dacia Arena. Durante la cerimonia ha preso la parola Milan Badelj, in rappresentanza della rosa viola, il quale ha voluto rendere omaggio al compagno scomparso con un discorso di commiato davvero molto commovente, accompagnato da un lungo applauso delle centinaia di tifosi presenti fuori dalla chiesa. “Tu sei il calcio, quello puro dei bambini. Non sei come tutti gli altri, tu sei quello che sei riuscito a parlare con tutti noi non sapendo le lingue, perché tu parli con il cuore. Sei tu che bacchetti i piu giovani e inciti i più vecchi. Sei il fratello o il figlio che tutti vorrebbero avere. Sei un uomo con la U maiuscola, il migliore compagno che si potesse avere. Pur non sapendo bene le lingue hai parlato con tutti noi, come un fratello. Per noi sei la luce. Il nostro pensiero va a tua mamma e tuo papà, ai tuoi fratelli, a Francesca e alla Principessa Vichy. Vittoria deve sapere che uomo eri. I tuoi genitori non hanno sbagliato nulla con te, neanche una virgola“.