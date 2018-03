Funerale Astori – Malore improvviso per il padre della compagna del calciatore, richiesta un’ambulanza alla Basilica di Santa Croce

Mentre nella Basilica di Santa Croce a Firenze si sta tenendo il funerale di Davide Astori un malore ha colpito il padre di Francesca Fioretti, compagna del calciatore

Lutto cittadino a Firenze per il funerale di Davide Astori che si sta tenendo alla Basilica di Santa Croce. Grande commozione come prevedibile e tante emozioni per i presenti che si sono voluti unire al dolore della famiglia del calciatore scomparso domenica. Proprio all’inizio della cerimonia funebre quando il feretro di Davide si trovava ancora fuori dalla Basilica però una persona molto vicino ad Astori ha accusato un malore costringendo all’intervento medici ed infermieri. Come detto da Corriere della Sera durante la diretta da Firenze è stata richiesta un’ambulanza per soccorrere il padre di Francesca Fioretti (compagna di Davide e madre di sua figlia Vittoria) colto da un malore. Il ritardo nella ‘tabella di marcia’ del funerale è dovuto a questo triste imprevisto.