Al momento dell’arrivo dei giocatori della Juventus alla Basilica di Santa Croce, per il funerale di Astori, il pubblico e i tifosi della Fiorentina hanno tributato un lungo applauso ai ‘rivali sportivi’

La mattinata di Firenze ha un sapore strano. La città è silenziosa, la gente procede a passo lento verso un’unica direzione, quella della Basilica di Santa Croce. La piazza davanti la chiesa è gremita di gente: spicca il colore viola di sciarpe, magliette e cappellini della Fiorentina, ma c’è anche qualche cittadino che col calcio ha poco a che fare. Tutti insieme, uniti per dare l’ultimo saluto a Davide Astori nel giorno del suo funerale. Idolo sportivo ma anche campione della gente, dei fiorentini che tutti i giorni hanno condiviso le stesse strade, la stessa città la stessa aria con lui. Tanti i colleghi del mondo dello sport che sono giunti all’avento, ‘costretti’ a sfilare, come nella più triste delle passerelle, davanti al pubblico assiepato dietro le transenne, per poi accedere alla chiesa. Applausi per tutti, compresi i giocatori della Juventus. Qualcosa di più unico che raro: Firenze che celebra gli odiati rivali sportivi. All’arrivo di mister Allegri, Buffon, Chiellini, De Sciglio, Pjanic e Rugani la piazza ha messo da parte i colori sportivi, simbolo della rivalità, stringendosi insieme alla delegazione bianconera per l’ultimo saluto ad Astori. Quello che il calcio solitamente divide, Davide è riuscito ad unire.