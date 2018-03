Fs: nel vivo progetto Wim per bambine scuole elementari

Roma, 6 mar. (AdnKronos) – Entra nel vivo Wim in viaggio con l’altra metà del cielo, il progetto sostenuto da Fs Italiane in collaborazione con la fondazione Bet She Can, per far conoscere alle bambine delle scuole elementari le materie Stem e i mestieri tecnici. Proprio in questi giorni, infatti, sono iniziati i percorsi formativi, in alternanza scuola lavoro, che coinvolgeranno oltre 150 bambine (8-9 anni) di 12 scuole primarie e circa 300 studenti (17-19 anni) di 10 Istituti Tecnici (ITI). Obiettivo finale è la realizzazione di 10 progetti sul trasporto ferroviario (modelli di treni a lievitazione magnetica, di riqualificazione di una fermata ferroviaria, eccetera).

Le bambine, protagoniste di un viaggio attraverso le regioni d’Italia, da Palermo a Bolzano, parteciperanno a tutte le fasi di realizzazione del progetto con il supporto degli studenti dell’Istituto, dei loro docenti, del personale delle aree tecniche del Gruppo Fs e della Fondazione Bet She Can. ‘Grazie a WIM in viaggio con l’altra metà del cielo le bambine avranno la possibilità di conoscere il mondo ferroviario e di avvicinarsi, attraverso l’esempio di ragazzi più grandi, alle materie tecniche” ha dichiarato Mauro Ghilardi, Direttore Risorse Umane e Organizzazione FS Italiane”.

“Vogliamo contribuire – prosegue Ghilardi – a promuovere un cambiamento culturale e abbattere gli stereotipi di genere fin dalle scuole elementari perché, come grande gruppo industriale, abbiamo la nostra parte di responsabilità nel fornire alle bambine gli strumenti per acquisire consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità e crescere libere nelle proprie scelte”.