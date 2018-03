Fs: nel vivo progetto Wim per bambine scuole elementari (2)

(AdnKronos) – Wim in viaggio con l’altra metà del cielo rappresenta una fase importante di Women in Motion, la campagna di diversity management di FS Italiane nata in collaborazione con Valore D – associazione di imprese che sostiene la diversità, il talento e la leadership femminile – per promuovere le carriere delle donne nelle aree tecniche del Gruppo FS Italiane.

FS Italiane, per ridurre il gender gap, ha avviato una serie di iniziative di Diversity&Inclusion in grado di creare condizioni di lavoro migliori per tutte le donne del Gruppo e di favorirne l’incremento a tutti i livelli dell’organizzazione. Ad esempio la policy che impegna tutte le società del Gruppo ad attivare processi di selezione che prevedano nella rosa dei candidati il 50% di donne, secondo un principio comply or explain. Grazie al progetto WIM, inoltre, le candidature di donne con diploma tecnico sono aumentate in meno di un anno del 50%.