Fs: giovani premiano recruitment con canali digitali (2)

(AdnKronos) – ‘Abbiamo potenziato la nostra presenza digitale perché non possiamo permetterci di perdere talenti”, dichiara Mauro Ghilardi, direttore Risorse Umane e Organizzazione di Fs Italiane. ‘I metodi tradizionali di recruiting non soddisfano più, nel lungo termine, le nostre esigenze. La presenza sul web è la chiave per efficientare il processo di selezione dei candidati e attivare un modello strategico che contribuisca all’evoluzione dell’engagement dei neolaureati e di chiunque possa creare valore per il Gruppo. I giovani hanno evidentemente apprezzato il nostro impegno, come dimostra anche il riconoscimento del Best Employer of Choice, ottenuto da FS Italiane per il quarto anno consecutivo”.

La ricerca di Potentialpark ha analizzato oltre 9mila risposte di studenti e neolaureati italiani. Modalità e canali digitali ‘mobile friendly” per inviare le candidature; anche con cellulare; utilizzo del web e dei social network come LinkedIn; accesso semplice e rapido alle informazioni e dettagli sui profili ricercati. Sono questi i parametri più apprezzati dai giovani per la ricerca del posto di lavoro.