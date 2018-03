Fs: Fs Sistemi Urbani, nuovi spazi in città per strutture turistiche

Roma, 8 mar. (AdnKronos) – L’impegno del gruppo Fs nell’innovazione, nella rigenerazione e nello sviluppo del tessuto urbano per far conoscere il potenziale degli asset strategici ferroviari non più funzionali e per approfondire le richieste del mercato e degli operatori di settore. Sono i contenuti che FS Sistemi Urbani (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) ha presentato alla ventunesima edizione di International Hotel Investiment Forum a Berlino (5-7 marzo).

FS Sistemi Urbani ha sottolineato come attraverso lo sviluppo di un sistema infrastrutturale, in particolare dei Core Corridors TEN-T e dell’Alta Velocità di FS Italiane, si può costruire una visione di sistema estendibile anche al settore alberghiero nel suo complesso. Un cambiamento radicale nello sviluppo di strutture turistiche e ricettive che vede protagoniste sia il Gruppo Fs Italiane sia Fs Sistemi Urbani, da una parte come elemento per la connessione modale collettiva fra le città, dall’altra come proprietario di aree strategiche non più funzionali alle attività ferroviarie”.

L’International Hotel Investiment Forum è il più importante appuntamento in Europa per gli investimenti nel settore turistico con circa 2.000 operatori del settore provenienti da oltre 80 paesi.