Francia: Le Monde, Governo pronto a rilanciare privatizzazioni

Parigi, 8 mar. (AdnKronos) – Il Governo francese si appresta a rilanciare le privatizzazioni. E la prima mossa dovrebbe riguardare la quota del 50,6% detenuta dallo Stato francese nel gruppo Adp, la società che controlla gli aeroporti di Parigi. E’ quanto rivela ‘Le Monde’ che conferma anche delle indiscrezioni del canale all news ‘Bfm Business’. L’ondata di privatizzazione, che è condizionata all’approvazione di una legge, potrebbe iniziare a fine 2018.

Sabato è prevista una riunione a Matignon durante la quale il premier Edouard Philippe dovrebbe perfezionare la legge Pacte (Piano di azione per la crescita e la trasformazione delle aziende) che è necessaria per permettere allo Stato di scendere sotto la soglia del 50% in Adp e che potrebbe essere esaminata dal Parlamento quest’autunno. Attualmente, infatti, la legge impedisce allo Stato francese di scendere sotto questa soglia.

Secondo quanto riferisce ‘Bfm Business’ lo Stato francese vorrebbe cedere la gestione degli scali parigini ‘a termine’ per una durata compresa tra 70 e 90 anni con un diritto di veto sulla parte fondiaria. Interessati ci sarebbero il gruppo italiano Atlantia, lo spagnolo Ferrovial o i francesi Ardian e Predica. In pole position ci sarebbe il gruppo francese Vinci che detiene già una quota dell’8% del capitale sociale di Adp.