Formula E – Stupendo regalo per gli appassionati: messo in palio un pass vip per il Gp d’Italia

Il 14 aprile 2018 si terrà a Roma, presso il Circuito dell’E.U.R. la prima storica tappa italiana dell’E-prix e Kaspersky Lab ha deciso di regalare un pass vip al vincitore del concorso ‘Acquista e Vinci la Formula E’

Kaspersky Lab ha stretto una partnership di sponsorizzazione con il team di Formula E DS Virgin Racing e si occupa della protezione dalle minacce informatiche dei dispositivi del team. Data l’importanza strategica di questo evento per far conoscere la sponsorizzazione da parte di Kaspersky Lab del team DS Virgin, l’azienda ha deciso di dare vita al concorso “Acquista e Vinci la Formula E” che mette in palio un VIP PASS per la giornata del 14 aprile. Per partecipare al concorso bisogna acquistare, entro il 14 marzo, sul sito www.kaspersky.it le soluzioni Kaspersky Total Security o Kaspersky Internet Security. Tra tutti i partecipanti verranno estratti entro il 26 marzo 6 vincitori che avranno diritto a ricevere un VIP PASS Kaspersky Lab Vinci la Formula E per una persona. Il premio include ingresso al Circuito, all’hospitality Formula E e la visita al paddock nella giornata di sabato 14 aprile 2018. Maura Frusone, Head of Marketing di Kaspersky Lab Italia ha commentato: