Salone del Mobile 2018 – Flou festeggia i 40 anni con un’anticipazione lussuosa ed elegante: ecco Nathalie 40° [GALLERY]

Nasce Nathalie 40°, l’edizione speciale di Flou per festeggiare i 40 anni dell’azienda e del ‘letto coi fiocchetti’

Fondata nel 1978, nel 2018 FLOU festeggia i suoi primi 40 anni: anniversario che coincide con quello di NATHALIE, il letto disegnato da Vico Magistretti che ha accompagnato le trasformazioni sociali e i cambiamenti culturali degli anni ’70. E se a 40 anni un’azienda può essere considerata ancora giovane, si contano sulle dita di una mano i prodotti di design giunti allo stesso traguardo senza aver minimamente subìto l’inesorabile declino toccato ad altri. Il “letto coi fiocchetti” – considerato all’unanimità capostipite del letto tessile moderno – ha segnato un’autentica innovazione tipologica divenuta poi uno standard e resta un intramontabile evergreen. Flou lo celebra con “NATHALIE 40°” un’edizione speciale (limitata a 299 esemplari) che riproduce fedelmente una delle versioni dell’anno di lancio, ricostruita con il prezioso apporto del personale che all’epoca lavorava in azienda. A Nathalie sarà anche dedicato il cortometraggio “The perfect bow” (“Il fiocco perfetto”) che lo racconta attraverso storie, emozioni e aneddoti della vita delle persone che lo hanno scelto e vissuto. Scritto e diretto da Andrea Cavallari, prodotto da Cristian Rabbiosi, sarà proiettato in anteprima Martedì 17 aprile, primo giorno del Salone, nello show-room Flou-Natevo di Milano. Per l’occasione verrà inoltre pubblicato un volume celebrativo che narrerà le tappe più significative del percorso compiuto da Nathalie in parallelo con l’evolversi del gusto, del costume e delle tendenze della società dal 1978 ad oggi.