Fiorentina distrutta per Astori: i tifosi “gemellati” dello Sporting rendono omaggio al capitano

I tifosi dello Sporting Clube de Portugal sono gemellati con i “colleghi” della Fiorentina, oggi non è mancato l’apporto ai viola nel giorno del saluto ad Astori

Lo Sporting Clube de Portugal è impegnato oggi negli ottavi di finale di Europa League. La tifoseria del club portoghese è da diverso tempo gemellata con quella della Fiorentina, un’unione tra supporters che va al di là dell’aspetto calcistico. Ebbene, quest’oggi nel giorno dell’addio a Davide Astori, i tifosi portoghesi non hanno fatto mancare il loro apporto ai “colleghi” viola, straziati da una settimana complicata dopo la morte del loro capitano di domenica in quel di Udine. “Nel nostro cuore è il vostro dolore… Ciao Capitano”, recita lo striscione esposto oggi nella curva dello Sporting. Un bel messaggio di vicinanza nei confronti della società amica. Ecco la FOTO dello striscione in questione.