Fiat 500 – Importante partnership tra FCA e Bluvacanze: consegnate ben 200 all’agenzia di viaggi

Consegnata una flotta di 200 Fiat 500 personalizzate con i loghi Bluvacanze e Vivere&Viaggiare

Il marchio Fiat ha consegnato una flotta di duecento Fiat 500 personalizzate con i loghi Bluvacanze e Vivere&Viaggiare: un premio assegnato dal network alle agenzia di viaggio associare, nell’ambito di un progetto di ampio respiro. La partnership tra FCA e Bluvacanze rappresenta un’importante sinergia tra due brand italiani di eccellenza, accomunati dal tema del viaggio e della mobilità, che si fondono in questa collaborazione. La scelta della Fiat 500 non è casuale, in quanto da oltre sessant’anni è un’icona apprezzata e riconosciuta in tutto il mondo. Per l’occasione, il modello sfoggia un personalizzazione ad hoc con i loghi delle agenzie, e per la livrea è stato utilizzato il Pantone blu 282C, colore registrato dal brand Bluvacanze, e sfreccerà lungo le strade italiane accompagnando gli agenti associati. Nel corso della sua storia, la Fiat 500 si è sempre prestata a personalizzazioni, esprimendosi in molteplici linguaggi espressivi. È un successo globale, scelta dal 2007 da oltre due milioni di automobilisti in tutto il mondo, e nel 2018 è leader in otto Paesi europei e sul podio in altri otto. Prosegue quindi il trend positivo del 2017, quando la 500 conquistò il primato di vendite in otto nazioni e il podio in sette.