Fi: Gasparri, anomalie in assegnazione voti in Calabria

Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “Voglio esprimere piena solidarietà a Maria Tripodi che sta subendo un’autentica vessazione. Attribuito in un primo luogo il suo seggio della lista proporzionale a Forza Italia, ora viene dato ad altro partito. Sono emerse evidenti anomalie nei conteggi che hanno giustamente portato gli esponenti locali di FI a rivolgersi, con un esposto, alla Procura della Repubblica”. Lo dichiara Maurizio Gasparri (Fi).

“Ma tutto il partito si mobiliterà per denunciare degli errori palesi nell’attribuzione del seggio, con cifre elettorali che sono state stranamente modificate. Sosterremo anche a livello nazionale le iniziative che l’avvocato Rondinelli e altri legali stanno assumendo per conto di Maria Tripodi e di FI. Ci sono fatti anomali che non possono passare sotto silenzio e sui quali gli organi investigativi competenti devono agire con immediatezza per evitare un’alterazione del responso popolare”.