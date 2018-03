Fi: bufera nel partito in Sicilia, Miccichè ‘fuori chi ha votato M5s’ (2)

(AdnKronos) – Miccichè rivendica i risultati raggiunti nel partito nelle ultime tornate elettorali. “Due anni fa non avevamo raggiunto il 5 per cento in occasione delle amministrative – scrive -, lo abbiamo raddoppiato alle Amministrative successive con oltre il 10 per cento e abbiamo raggiunto il 16 per cento alle Regionali – cosa a cui nessuno poteva credere – e infine conseguito il 21 per cento col voto di domenica scorsa. Prima regione in tutta Italia e con oltre 90.000 voti in più rispetto alle ultime Europee. Se i nostri alleati avessero mantenuto i voti delle scorse regionali, non avremmo perso neanche un collegio”.

“Ma, detto questo, sarebbe folle non recepire il messaggio di queste elezioni – conclude -: Forza Italia ha bisogno di un profondo cambiamento e di nuove regole”.