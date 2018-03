Festa della Donna – Iannone e la dolce dedica alla ‘sua’ Belen in occasione dell’8 Marzo [FOTO]

Andrea Iannone fa gli auguri a tutte le donne in occasione dell’8 marzo, il pilota ha però un pensiero particolare per Belen Rodriguez

Una storia d’amore che prosegue a gonfie vele quella tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez. Dopo il viaggio alle Maldive (leggi qui), seguito da quello in Qatar (vedi qui) e le voci sulla possibile gravidanza dell’argentina è ora per il pilota di fare gli auguri alla sua donna in occasione dell’8 marzo. Fiori e mimosa non bastano, Andrea Iannone augura con una foto che immortala Belen una buona festa delle donne soprattuto a lei.