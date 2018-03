Ferrari GTC4 Azzurra: Lapo Elkann svela l’ultima creazione di Garage Italia Custom [VIDEO]

Il rampollo di Casa Agnelli ci racconta l’ambizioso progetto che ha portato alla creazione dell’esclusivo esemplare unico battezzato Ferrari GTC4 Azzurra

“Con Garage Italia ho voluto dare in prima persona un segnale forte. Oggi ho l’onore di presentare la nuova Ferrari GTC4 Azzurra, con la quale porterò in giro per il mondo i colori della nostra amata Italia”. con queste suggestive parole, la Po Elkann introduce l’ultima creazione del suo hub creativo Garage Italia Custom, rapprsentato dall’esclusivo esemplare unico Ferrari GTC4 Azzurra.

Questa one-off realizzata sulla base della Ferrari GTC4 Lusso viene svelata da Lapo attraverso un video ufficiale dove il Rampollo Agnelli esalta tutta l’italianità del progetto e nello stesso tempo sprona il nostro paese a rinverdire i fasti che lo hanno reso celebre nel mondo.

fatti è anche che questo paese, se si lavora sul bello, sul buono e sulle persone, è indiscutibilmente il paese migliore al mondo con il quale lavorare e per il quale lavorare.”

Ricordiamo che la GTC4 Azzurra si distingue per la sua speciale livrea “Azzurro Lapo” sviluppata in esclusiva da BASF. Questa scelta si ispira alla storica Ferrari 400i del 1982 acquistata da Lapo per la sua collezione privata. L’abitacolo è stato personalizzato con estrema cura sfoggiando rivestimenti bicolore in pelle Foglizzo che riprendono la tinta degli esterni ed impreziosiscono completamente gli interni insieme all’alcantara e ad altri materiali provenienti dal mondo dell’alta moda.