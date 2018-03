Ferrari 488 Pista: il VIDEO ufficiale del bolide da 720 CV

Un filmato ufficiale diffuso dalla Casa di Maranello mostrale incredibili performance della Ferrari 488 Pista

La Casa di Maranello ha diffuso un video ufficiale che ha come protagonista la sua ultima creazione battezzata Ferrari 488 Pista e presentata in questi giorni al Salone di Ginevra 2018.

La Ferrari 488 Pista è equipaggiata con il motore V8 più potente della storia del marchio Maranello ed è l’auto sportiva della serie speciale dell’azienda con il più alto livello di trasferimento tecnologico dalle corse. Infatti il nome è stato scelto appositamente per testimoniare l’ineguagliabile retaggio della Ferrari negli sport motoristici.

Rispetto al modello di serie, la Ferrari 488 Pista pesa ben 90 kg in meno (per un peso a secco di soli 1280 kg), il motopropulsore è il V8 più potente della storia Ferrari ed è l’evoluzione estrema del motore turbo premiato per due anni consecutivi come “International Engine of the Year”, nel 2016 e nel 2017.

Il propulsore è dotato di 720 cv, con la migliore potenza specifica nella categoria ,185 cv/l, e beneficia dei contenuti di riduzione peso della versione 488 Challenge. È in grado di raggiungere i 340 km/h e copre gli 0-100 km/h in 2,85” e gli 0 -200 km/h in 7,6”.