Ferrari 488 Pista: la potentissima V8 equipaggerà gli ultra preformanti Michelin Pilot Sport Cup 2 K2

La potentissima Ferrari 488 Pista avrà in dotazione gli pneumatici ultra high performance Michelin Pilot Sport Cup 2 K2 per avere il massimo dell’aderenza

Tutte le nuove Ferrari 488 Pista che usciranno dalla linea di produzione saranno equipaggiate con speciali pneumatici ultra high performance Michelin Pilot Sport Cup 2 K2; 245/35 ZR20 all’anteriore e 305/30 ZR20 al posteriore. Studiati appositamente per la nuova Ferrari 488 Pista, i Michelin Pilot Sport Cup 2 K2 sono l’ultima generazione dei pneumatici Michelin per uso pista ma con omologazione stradale. Rispetto ai Michelin Pilot Sport Cup 2 con marcaggio K1, sviluppati per la Ferrari 458 Speciale, essi migliorano il tempo sul giro fornendo maggiore grip e un comportamento più sportivo. Inoltre forniscono ai piloti un equilibrio unico tra sicurezza e piacere di guida, che li rendono adatti per un utilizzo stradale, così come in circuito.

Lo sviluppo congiunto di questi pneumatici è durato 14 mesi, e durante questo periodo sono stati sviluppati e perfezionati in sessioni di simulazione dinamica con Ferrari, per assicurarsi che le coperture raggiungessero gli standard richiesti dagli ingegneri Ferrari per la nuova 488 Pista. Il risultato sono nuovi pneumatici che offrono grip elevatissimo, costanza delle prestazioni ed un eccellente equilibrio tra anteriore e posteriore. Questo processo di sviluppo ha portato a produrre e testare più di 1100 prototipi di pneumatici e a percorrere in pista più di 1800km nel centro di Ricerca & Sviluppo Michelin di Ladoux e sul circuito di Nardò in Italia. Una gamma innovativa di nuove tecnologie sviluppate nel motorsport viene utilizzata in questi pneumatici, inclusa la tecnologia multi-compound, dove vengono utilizzate mescole diverse all’interno ed esterno del battistrada. Una di queste mescole “special grip”, garantisce livelli di aderenza elevati e costanti in una varietà di condizioni atmosferiche. MICHELIN Pilot Sport Cup 2 presenta tre innovazioni:

un design del battistrada affinato, con maggiore rigidità laterale – per assorbire le forze trasversali e consentire percorrenze in curva più veloci;

una tela di sommità ondulata – che riduce il riscaldamento del pneumatico dovuto alle coppia della vettura;

una cintura in aramide personalizzata – per ottimizzare la facilità di controllo.

Pierre Chaput, tyre Designer per la Ferrari 488 Pista, ha dichiarato: