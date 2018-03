F1, Wolff e quella frecciatina alla Ferrari: “sono sempre lì, ma è un’altra la scuderia che mi ha impressionato”

La prima giornata della seconda sessione di test pre-stagionali si è conclusa con la Ferrari di Vettel davanti a tutti, il tedesco ha lavorato senza intoppi riuscendo ad inanellare anche ben 160 giri nell’arco dell’intera giornata. Grande lavoro anche in casa Mercedes, la W09 oggi è stata portata in pista sia da Bottas che da Hamilton, piazzatisi rispettivamente al secondo e quarto posto con la Red Bull di Verstappen a dividerli. Proprio il team di Milton Keynes ha impressionato Toto Wolff, che ha parlato dei nuovi rapporti di forza in vista del prossimo Mondiale:

“Credo che oggi la differenza sia davvero questione di un decimo in più o in meno, nei test ovviamente non conosciamo i carichi di benzina degli avversari, ma soprattutto la Red Bull mi ha impressionato, e la Ferrari è sempre li. La W08 fu battezzata la ‘diva’ per la sua imprevedibilità mentre la W09 sembra aver corretto i difetti che avevamo riscontrato sulla monoposto del 2017. Abbiamo cambiato la geometria delle sospensioni ed altri particolari per non ritrovarci più alle prese con i problemi di dodici mesi fa. E dai riscontri ottenuti finora sembra che si sia lavorato nella giusta direzione. Il rinnovo di Hamilton? Confermo che siamo ai dettagli ma vogliamo che tutto sia a posto. Ci sono aspetti, come la durata del contratto, su cui ci stiamo confrontando. Se Lewis si impegnerà fino al 2020 sarà all’ottava stagione con noi. Ma confido di poter concludere positivamente la trattativa prima del Gran Premio di Melbourne o subito dopo”.