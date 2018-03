F1, la Red Bull mette Ricciardo con le spalle al muro: per l’australiano arriva l’ultimatum di Helmut Marko

Helmut Marko ha rivelato di avere fissato con Ricciardo una scadenza entro cui definire il proprio futuro contrattuale

Si sta comportando davvero bene la Red Bull nel corso dei test di Barcellona, il team di Milton Keynes ha dimostrato di aver compiuto un chiaro e netto salto di qualità, stampando nel secondo giorno il miglior tempo con Ricciardo. Helmut Marko è soddisfatto del lavoro svolto sul circuito del Montmelò, risultati dovuti senza dubbio alla crescita della monoposto che, secondo il consulente di Mateschitz, potrà lottare per il titolo sia con Verstappen che con Ricciardo, a cui Marko ha dato una scadenza limite entro cui decidere il proprio futuro, visto il contratto in scadenza al termine di questa stagione. “Abbiamo concordato con lui una scadenza, così non appena questo termine verrà raggiunto, potremo dirvi se sì o no”