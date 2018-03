F1, Verstappen mette in guardia Mercedes e Ferrari: “la Red Bull è più forte dell’anno scorso, così come me”

La Ferrari comincia fortissimo la seconda sessione di test pre-stagionali sul circuito di Barcellona, Sebastian Vettel infatti mette tutti in fila firmando il tempo più veloce tra i piloti impegnati in pista. Al volante della sua SF71-H, il tedesco ferma il crono sull’1:20.396, due decimi più veloce della Mercedes di Valtteri Bottas, impegnato solo in mattinata prima di lasciare la W09-H a Lewis Hamilton. Grazie a questo avvicendamento, Vettel è anche il pilota a completare il maggior numero di giri, ben 160, quasi equamente suddivisi tra mattina e pomeriggio. Terzo tempo per la Red Bull di Max Verstappen, soddisfatto del lavoro svolto nonostante un problema alla batteria:

“E’ andato tutto bene, penso che la cosa più importante, ovviamente, fosse mettere insieme il maggior numero di giri possibile e vedre come si comportava la macchina. Ci siamo riusciti – ha commentato a fine giornata – Le sensazioni sono buone, però ci sono le variabili di asfalto e gomme che rendono più complicate le valutazioni. Abbiamo provato molte cose, specialmente diverse parti nella macchina per vedere se reggevano; in generale penso sia tutto ok, non posso dire che abbiamo qualcosa in particolare da tenere d’occhio. Al momento è presto per dire quanto siamo competitivi, non mi va di parlarne. Non saprei se abbiamo la potenza giusta, lo vedremo a Melbourne. Una cosa però è certa, la Red Bull attuale è più forte di quella dello scorso anno. E anche io lo sono. C’è stato un piccolo problema legato alla batteria, ha smesso di funzionare e abbiamo dovuto cambiarla, ma dopo questo inconveniente tutto è proseguito al meglio. Chiaro che ci abbia fatto perdere un po’ di tempo e non è una cosa che ti auguri, però negli ultimi 30′ siamo comunque riusciti a girare. L’halo? La visibilità al momento non è male, è vero che c’è qualcosa davanti ai tuoi occhi, ma nella messa a fuoco la visuale non viene più di tanto disturbata. Pensavamo tutti peggio da questo punto di vista, però è sicuramente molto brutto”.