Si è conclusa la seconda giornata di test sul circuito di Barcellona, Daniel Ricciardo è il più veloce davanti alle due Mercedes di Hamilton e Bottas. Quarto Sebastian Vettel

Daniel Ricciardo è il re della seconda giornata di test sul circuito di Barcellona, il pilota della Red Bull infatti ferma il crono sull’1:18.047, tenendo dietro entrambi i piloti della Mercedes. Una dimostrazione di velocità niente male per l’australiano, che dimostra come il team di Milton Keynes sia cresciuto notevolmente rispetto alla scorsa stagione. Alle spalle di Ricciardo si piazza il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, distante dal leader di giornata poco meno di quattro decimi. Ottimo il lavoro svolto dalla Mercedes quest’oggi, con Bottas che ha quasi replicato il tempo del compagno di squadra, più rapido di un decimo. Quarta posizione invece per Sebastian Vettel, sceso in pista solo questa mattina per sostituire Raikkonen, ma senza cercare il tempo sul giro. Il tedesco, come del resto poi fatto anche dal finlandese, si è occupato dell’affidabilità della Ferrari, rimandando ai prossimi giorni il lavoro sulla velocità. Quinta posizione per Hartley seguito da Fernando Alonso, riuscito a tirare fuori dalla sua McLaren un buon riferimento cronometrico nonostante i soliti problemi patiti dalla MCL33. Settimo tempo per Sainz, dietro di lui Grosjean e Raikkonen, mentre chiude la top ten Lance Stroll.