Ottima giornata per la Ferrari di Sebastian Vettel, il pilota tedesco comanda la classifica dei tempi davanti a Bottas e Verstappen. Quarto Lewis Hamilton

La Ferrari comincia fortissimo la seconda sessione di test pre-stagionali sul circuito di Barcellona, Sebastian Vettel infatti mette tutti in fila firmando il tempo più veloce tra i piloti impegnati in pista. Al volante della sua SF71-H, il tedesco ferma il crono sull’1:20.396, due decimi più veloce della Mercedes di Valtteri Bottas, impegnato solo in mattinata prima di lasciare la W09-H a Lewis Hamilton. Grazie a questo avvicendamento, Vettel è anche il pilota a completare il maggior numero di giri, ben 160, quasi equamente suddivisi tra mattina e pomeriggio. Terzo tempo per la Red Bull di Max Verstappen, costretto ad un lungo stop verso la fine dei test per un problema occorso alla propria monoposto. Note positive invece per il campione del mondo Hamilton, sceso in pista nel pomeriggio e capace di segnare il quarto tempo con oltre 80 giri percorsi. Quinta posizione invece per Pierre Gasly, abile a precedere la Haas di Magnussen e le Renault di Hulkenberg e Sainz. Chiudono la top ten Sirotkin e Perez, seguiti da Ericsson, Vandoorne e Stroll.