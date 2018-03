F1 – Raikkonen ancora indisposto, Vettel più fortunato di Valsecchi: quella volta che Davide guidò senza mutande…

Sebastian Vettel guiderà la Ferrari anche nel terzo giorno di test a causa del perdurare dell’indisposizione di Raikkonen, costretto anche nel 2013 a lasciare il posto a Valsecchi per lo stesso problema

Lavori straordinari per Sebastian Vettel a Barcellona, dopo aver preso il posto di Raikkonen nella mattinata di ieri causa indisposizione del finlandese, la stessa cosa si è ripetuta oggi. Il tedesco infatti è stato chiamato d’urgenza al circuito per sostituire il compagno di squadra, ancora alle prese con il problema allo stomaco accusato il giorno prima. Un imprevisto che Vettel è riuscito a gestire bene essendone stato informato immediatamente, al contrario di quanto accaduto a Davide Valsecchi nel 2013, il quale dovette rilevare Kimi sulla Lotus nei test guidando senza mutande, avendo dimenticato in albergo quelle giuste. Niente di tutto questo per il vice-campione del mondo che, dopo aver completato quasi quattro Gran Premi tra il primo e il secondo giorno, tornerà oggi in pista magari puntando sulla velocità, dopo l’importante lavoro di affidabilità svolto fino a questo momento.