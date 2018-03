F1, Bottas innamorato della nuova Mercedes: “mai guidata una macchina così veloce, posso vincere il Mondiale”

Ultimo pomeriggio di test per le scuderie di Formula 1, che concludono oggi la seconda sessione di questo periodo pre-stagionale che anticipa il debutto di Melbourne. La Mercedes prosegue il suo lavoro alternando Hamilton e Bottas alla guida, con il britannico sceso in pista questa mattina per poi lasciare il volante al compagno di squadra. Prima di calarsi nell’abitacolo della W09, il finlandese si è presentato in conferenza stampa esprimendo il proprio punto di vista sulla monoposto:

“Mai guidata una macchina così veloce, so di averlo detto anche lo scorso anno, ma è davvero così. E’ fantastica, incredibilmente veloce e lo si nota soprattutto nelle curve veloci. Lì la senti torcersi e vibrare ma resa saldamente incollata all’asfalto. Certo, occorre essere prudenti. Ma sulla guidabilità posso dire che non siamo andati nella direzione sbagliata, la macchina risponde bene. Sta a me adattarmi alla macchina. Crediamo che quest’anno la lotta per il Mondiale sarà tra tre team, il che è positivo sia per la F1 che per noi. Ho obiettivi molto chiari in mente e avere qualcuno che mi spinga a lavorare di più per raggiungerli non mi dispiace. Credo che la costanza di rendimento sia la chiave della stagione, perché abbiamo un’annata molto lunga davanti a noi. Non possiamo permetterci passaggi a vuoto come a Monaco o Singapore, abbiamo lavorato affinché situazioni simili non si ripetano, in maniera di avere maggiori regolarità di prestazioni. Credo di avere le carte in regola per vincere il Mondiale, ho cinque stagioni alle spalle, è il mio secondo anno alla Mercedes, ho vinto delle gare e quindi so di potercela fare”.