F1, nuovo incarico per Tatiana Calderon: la Sauber-Alfa Romeo le affida il ruolo di test driver

La Sauber-Alfa Romeo ha reso noto che Tatiana Calderon sarà la test driver del team di Hinwil per questa stagione che sta per iniziare

La Sauber-Alfa Romeo e Tatiana Calderon continueranno a lavorare insieme, la pilota colombiana infatti sarà la test driver del team di Hinwil per tutta la stagione che sta per cominciare. La 23enne colombiana lavorerà al simulatore per raccogliere dati da confrontare con quelli di Leclerc e Ericsson, raccolti in pista nel corso dei week-end del Mondiale. Come se non bastasse, Tatiana Calderon parteciperà con il team Jenzer Motorsport al campionato di GP3, chiuso nel 2017 in diciottesima posizione. Queste le considerazioni della colombiana subito dopo l’ufficialità dell’accordo:

“Sono davvero molto contenta di essere stata confermata da Alfa Romeo Sauber. Abbiamo fatto molto bene lo scorso anno e il team ha contribuito tanto alla mia crescita nel corso del 2017. E’ fantastico aver avuto il ruolo di test driver, per cui voglio ringraziare tutte le persone che hanno creduto in me”.

Felice dell’ingaggio di Tatiana Calderon è anche il team principal di Alfa Romeo Sauber Frederic Vasseur, che ha svelato le caratteristiche della nuova test driver: