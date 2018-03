F1, scelte le mescole per i Gran Premi di Spagna e Canada: ecco l’annuncio ufficiale della Pirelli

La Pirelli ha reso note le mescole che i team di Formula 1 dovranno obbligatoriamente utilizzare per i Gran Premi di Spagna e Canada

I test di Barcellona volgono al termine, i team di Formula 1 stanno mettendo a punto gli ultimi aggiornamenti sulle proprio monoposto prima di impacchettarle e mandarle direttamente a Melbourne. Mentre le scuderie si concentrano sul lavoro in pista, la Pirelli ha ufficializzato le mescole che dovranno essere obbligatoriamente utilizzate per i Gran Premi di Spagna (11-13 maggio) e Canada (8-10 giugno). Per quanto riguarda la gara spagnola, la Casa italiana ha scelto le Red Supersoft in qualifica e White Medium e Yellow Soft in gara. In Canada invece la scelta è ricaduta sulle Pink Hypersoft al sabato e su Red Supersoft e Purple Ultrasoft alla domenica. Ogni pilota ha l’obbligo di conservare per il Q3 un set della mescola più morbida tra quelle nominate. Tale set andrà restituito a Pirelli dai 10 piloti che si qualificano per il Q3, mentre sarà a disposizione di tutti gli altri piloti per la gara.