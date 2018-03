F1, Marko lancia la Red Bull: “la nostra macchina è da Mondiale. La Ferrari? Siamo più avanti di loro”

Si sta comportando davvero bene la Red Bull nel corso dei test di Barcellona, il team di Milton Keynes ha dimostrato di aver compiuto un chiaro e netto salto di qualità, stampando ieri il miglior tempo con Ricciardo. Helmut Marko è soddisfatto del lavoro svolto sul circuito del Montmelò, risultati dovuti senza dubbio alla crescita della monoposto che, secondo il consulente di Mateschitz, potrà lottare per il titolo:

“Siamo contenti, e se mi chiedete se siamo anche da Mondiale credo che sul fronte telaio non possa che dire sì. Ma la Mercedes in qualifica arriva sempre con un vantaggio di due o tre decimi di motore, quindi bisognerà verificare a Melbourne questo aspetto. La monoposto non mi preoccupa, rispetto a quella dello scorso anno è figlia di un progetto più sofisticato, e finora tutto ha funzionato come era nelle aspettative. Lo scorso anno abbiamo vinto una gara di ‘potenza’, senza favori altrui, ed in quel caso non c’è stato alcun problema nel battere Hamilton. Abbiamo visto che anche Mercedes ha punti deboli, in alcune condizioni tendono a surriscaldare le gomme posteriori, e noi dobbiamo lavorare per essere perfetti sotto tutti questi aspetti. Il tempo di Vettel? È difficile da valutare non conosciamo ovviamente il carico di carburante che utilizzano, ma valutando un valore medio, la mia impressione è che su questa pista siamo un po’ avanti rispetto a loro”.