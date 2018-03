La Ferrari chiude davanti a tutti la seconda sessione di test andata in scena sul circuito di Barcellona, nel quarto e ultimo giorno infatti è Kimi Raikkonen a comandare la classifica dei tempi con il crono di 1:17.221. Una prestazione vicinissima a quella di Sebastian Vettel, diventato ieri il recordman della pista del Montmelò. Ottimo il lavoro svolto oggi dal finlandese, capace di completare ben 157 giri al volante di un’affidabile SF71-H. Queste le sue parole ai cronisti presenti nel paddock:

“Complessivamente sento che abbiamo un buon pacchetto. Certo il tempo a inizio test non è stato ideale, ma abbiamo concluso con un paio di giorni piuttosto buoni. La macchina trasmette un buon feeling e, anche se ci sono ancora tante cose da migliorare, si riesce a guidare abbastanza facilmente e reagisce alle diverse regolazioni. Nessuno, però, può dire dove siamo realmente, rispetto agli avversari. Ne sapremo di più fra un paio di settimane a Melbourne e, più in generale, dopo le prime gare della stagione. Mi piace correre e non vedo l’ora di iniziare”.