F1 – Terminata la quarta giornata di test a Barcellona: Raikkonen risponde a Vettel, che sorpresa Alonso! [FOTO]

Kimi Raikkonen si avvicina al record stampato ieri da Vettel, chiudendo davanti a tutti la quarta e ultima giornata di test. Ottimo il secondo tempo di Alonso, terzo Sainz

La Ferrari chiude davanti a tutti la seconda sessione di test andata in scena sul circuito di Barcellona, nel quarto e ultimo giorno infatti è Kimi Raikkonen a comandare la classifica dei tempi con il crono di 1:17.221. Una prestazione vicinissima a quella di Sebastian Vettel, diventato ieri il recordman della pista del Montmelò. Ottimo il lavoro svolto oggi dal finlandese, capace di completare ben 157 giri al volante di un’affidabile SF71-H. Dietro il driver di Espoo, ecco la McLaren di Fernando Alonso, distante solo cinque decimi da Raikkonen. Proprio nel finale di sessione, lo spagnolo ha addirittura infranto il muro dell’1:17, ma il suo tempo è stato cancellato per aver tagliato una chicane. Terza posizione per Carlos Sainz, seguito da Ricciardo e Grosjean. Sesta la Mercedes di Bottas, concentratosi ancora su una simulazione gara piuttosto che sul giro da qualifica. Settimo tempo per Hartley, abile a precedere Ocon, Leclerc e Sirotkin. Fuori dalla top ten Hamilton, 1:19.464 il giro più veloce dei 97 percorsi.