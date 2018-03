F1 – La McLaren appoggia la Ferrari, Zak Brown sta con Marchionne: “Liberty Media metta sul tavolo le idee, altrimenti…”

Dopo le parole di Marchionne, Zak Brown ha preso la palla al balzo dimostrando di condividere in pieno il punto di vista del numero uno della Ferrari

La Ferrari ma non solo, anche la McLaren minaccia Liberty Media di abbandonare la Formula 1 in caso di assenza di linee guida chiare. A rivelarlo è il boss della McLaren Zak Brown, trovatosi d’accordo non solo con il punto di vista di Marchionne ma anche con quello di Toto Wolff. Il team di Woking si aspetta che Carey e soci affrontino di petto i problemi del circus, rivelando successivamente le soluzioni da assumere per risolverli: