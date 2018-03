F1, Marchionne ‘prende a schiaffi’ Liberty Media: “non capiscono un tubo, se la Ferrari non si distingue dalle altre…”

Nel corso della conferenza stampa al Salone di Ginevra, Sergio Marchionne ha sparato a zero su Liberty Media, paventando anche un addio della Ferrari alla Formula 1

Parole durissime, dichiarazioni che faranno discutere quelle rilasciate da Sergio Marchionne nel corso della conferenza stampa andata in scena al Salone di Ginevra. Il presidente della Ferrari ha sparato a zero nei confronti di Liberty Media, mettendo in guardia Carey e soci sulla possibilità di un presunto addio del Cavallino alla Formula 1 in caso di determinate situazioni: