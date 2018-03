F1 – Sorpresa al box della Ferrari, non c’è Kimi Raikkonen in pista al Montmelò: ecco cosa è accaduto

Kimi Raikkonen ha avvertito un malore e ha chiesto alla Ferrari di non girare oggi a Barcellona, al suo posto è stato richiamato d’urgenza Sebastian Vettel

Seconda giornata di lavoro a Barcellona, dove prosegue la seconda sessione di test pre-stagionali di Formula 1. Sorpresa e apprensione in casa Ferrari per l’assenza di Kimi Raikkonen, che ha chiesto e ottenuto dal team in rosso di non scendere in pista oggi a causa di un malore avvertito nella notte. Secondo quanto filtra dall’ambiente in rosso, il finlandese pare non abbia digerito la cena di ieri, avvertendo forti dolori allo stomaco. Per questo motivo, la scuderia di Maranello ha richiamato d’urgenza in circuito Sebastian Vettel, protagonista ieri di un lavoro importante chiuso con il miglior tempo e 160 giri percorsi. Nella giornata di oggi non ci sarà la pausa pranzo al contrario di quanto avvenuto ieri, un modo per recuperare parzialmente il tempo perso la scorsa settimana a causa del maltempo.