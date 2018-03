F1, Fernando Alonso spiazza tutti: “se il Gp d’Australia fosse domani, la McLaren sarebbe già pronta”

La seconda giornata di test sul circuito di Barcellona ha acceso parecchi campanelli d’allarme in casa McLaren, la MCL33 infatti ha accusato numerosi problemi di affidabilità costringendo Fernando Alonso a rimanere fermo ai box per sei ore. Nonostante quanto accaduto, il pilota spagnolo non ha mostrato segni di preoccupazione, sottolineando come la propria monoposto sia già pronta per il debutto di Melbourne:

“Per quanto mi riguarda se il Gran Premio d’Australia fosse domani non ci sarebbe alcun problema. Avevano in programma ieri un long-run nel pomeriggio, ma nei primi due giorni sono emersi dei problemi che fanno parte dei test, ed è sempre meglio scoprire questi imprevisti qui durante le prove che non nel decimo giro di gara a Melbourne. Tornando alla giornata, tutte le informazioni importanti che cercavamo le abbiamo trovate, quindi non sono stressato per i giri persi. Onestamente non credo sia indispensabile l’ultimo giorno di test, faremo alcuni giri, dei long-run, per controllare cose più marginali, ma in termini di risposte fondamentali che devono arrivare dai test invernali siamo a posto, le abbiamo già tutte. Ovviamente venerdì sarò in macchina, ma se il Gran Premio d’Australia fosse domani per me non ci sarebbe alcun problema. Non c’è nulla di fondamentalmente sbagliato sulla macchina, e tutti i problemi che abbiamo avuto sono ben controllati. Confronto tra motore Renault e Honda? È difficile fare una comparazione perché sono due monoposto differenti, ma posso dire che la guidabilità del Renault, soprattutto in uscita di curva, è molto buona. Me ne sono reso conto subito la scorsa settimana, quando le condizioni di pista erano più difficili, e ho avuto la conferma. Per quanto riguarda la potenza è prematuro fare delle valutazioni perché non sappiamo le modalità di utilizzo dei motori dei nostri avversari. Ma la power unit Renault ha vinto delle gare lo scorso anno, quindi non vedo alcun motivo per cui non dovremmo avere un motore top”.