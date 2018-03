F1, Allison svela i segreti della nuova Mercedes: “il cambiamento più rilevante riguarda la zona delle pance”

Sono tante le novità che riguardano la nuova Mercedes che, nella stagione che sta per cominciare, sarà chiamata a ripetere i grandi risultati ottenuti dalla W08. Il direttore tecnico James Allison ha provato a svelare i segreti della monoposto del team campione del mondo, postando sul sito ufficiale della scuderia un video all’interno del quale elenca tutte le novità relative alla W09. Come riferito da Allison, la zona maggiormente modificata riguarda le pance, su cui i tecnici della Mercedes sono intervenuti in maniera massiccia:

“Il cambiamento più grande è stato nelle pance abbiamo fatto un grande lavoro per rendere la monoposto più snella in quella zona. Se la paragoniamo a quella del 2017, si può vedere chiaramente la differenza: sulla W08 si poteva osservare il rigonfiamento della carrozzeria in prossimità del motore e dello scarico. Sulla W09 questa sezione è molto più ridotta. E anche se non sembra vedersi una differenza così grande, in realtà il guadagno ottenuto è stato di 0”25 solo in quest’area. E per cogliere questo risultato abbiamo svolto un’enorme mole di lavoro: questo progetto ci ha fatto sicuramente venire molti capelli bianchi, tuttavia il risultato finale è qualcosa di bello da guardare, ma soprattutto è terribilmente più veloce”.