Ermal Meta-Cattelan, la querelle continua: il presentatore di Epcc risponde piccato al cantante

Ermal Meta e Cattelan è scontro, il presentatore risponde all’attacco del cantante: la replica di Alessandro dopo il tweet

Ermal Meta e Alessandro Cattelan non se le sono mandate a dire. Il cantante di origine albanese è stato attaccato dal presentatore di Epcc nella puntata in cui ospitava Noemi. In questa occasione il conduttore ha riferito battute chiaramente all’indirizzo del brano vincitore di Sanremo, nonché verso i due cantanti interpreti della canzone (Meta ed Fabrizio Moro). “Non originalità” e “utilizzo di luoghi comuni”, queste le accuse rivolte al brano che ha trionfato sul palco dell’Ariston. Alle parole di Alessandro Cattelan e Noemi ha risposto su Twitter Ermal Meta sentendosi tirato in ballo (leggi qui). Al tweet del cantautore ha risposto il conduttore di Epcc che ha riferito: