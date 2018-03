Energia: Estra chiude 2017 con utile adjusted a 18,8 mln (+1,1%)

Milano, 6 mar. (AdnKronos) – Estra chiude il 2017 con un utile netto consolidato adjusted di 18,8 milioni di euro (+1,1%). I suoi ricavi totali adjusted si attestano a oltre 1 mld, in calo del 2,4% rispetto al 2016.

Nel 2017, Estra “ha proseguito il suo percorso di crescita attraverso operazioni industriali e politiche di sviluppo commerciale, raggiungendo una quota complessiva di oltre 750mila clienti”. Nella distribuzione di gas naturale, “in vista della partecipazione alle gare d’Atem Estra ha continuato ad investire in estensioni reti e sviluppo di know-how per rafforzare la propria presenza nei territori storici dove gestisce 5.418 chilometri di rete”.